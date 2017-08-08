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Ковчег с частицей мощей Пантелеймона доставили в Беларусь с горы Афон
09.08.2017 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг – Sputnik. Итальянский католический епископ привез в Гомель для белорусских православных верующих частицу мощей Великомученика Пантелеймона, сообщили в Гомельской епархии Белорусской православной церкви.
© Sputnik/ ЦГАКФД СССР
В день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона к началу божественной литургии в Свято-Петро-Павловский кафедральный соборе Гомеля при большом стечении верующих был торжественно доставлен ковчег с частицей мощей святого.
"Итальянский епископ Локри и Джераче Франческо Олива передал гомельчанам частицу мощей святого Пантелеймона", – сообщили в Гомельской епархии.
Как отметил епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, который договорился о ценном подарке с горы Афон, получить частицу мощей на постоянное место пребывания – это величайшее событие. "Теперь великомученик и целитель Пантелеймон будет для нашей многострадальной чернобыльской земли покровителем", – отметил епископ.
Ковчег для частицы предплечья великомученика и целителя сделан итальянскими мастерами из серебра. Средства на него собрали гомельские прихожане. Святыня теперь доступна для поклонения в Свято-Петропавловском кафедральном соборе.
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Православные верующие отмечают сегодня день память одного из самых почитаемых святых – целителя Пантелеймона.
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