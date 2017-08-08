Ковчег с частицей мощей Пантелеймона доставили в Беларусь с горы Афон

МИНСК, 9 авг – Sputnik. Итальянский католический епископ привез в Гомель для белорусских православных верующих частицу мощей Великомученика Пантелеймона, сообщили в Гомельской епархии Белорусской православной церкви.

В день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона к началу божественной литургии в Свято-Петро-Павловский кафедральный соборе Гомеля при большом стечении верующих был торжественно доставлен ковчег с частицей мощей святого.

"Итальянский епископ Локри и Джераче Франческо Олива передал гомельчанам частицу мощей святого Пантелеймона", – сообщили в Гомельской епархии.

Как отметил епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, который договорился о ценном подарке с горы Афон, получить частицу мощей на постоянное место пребывания – это величайшее событие. "Теперь великомученик и целитель Пантелеймон будет для нашей многострадальной чернобыльской земли покровителем", – отметил епископ.

Ковчег для частицы предплечья великомученика и целителя сделан итальянскими мастерами из серебра. Средства на него собрали гомельские прихожане. Святыня теперь доступна для поклонения в Свято-Петропавловском кафедральном соборе.