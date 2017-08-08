План удара по Гуам: военно-политический танец на краю пропасти

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара по базе ВВС США на тихоокеанском острове Гуам, расположенном в 4 тысячах километров от КНДР.



© REUTERS Staff Sgt. Robert Hicks Атака на Гуам: КНДР и Трамп обменялись угрозами

Таким образом КНДР отреагировала на маневры стратегических бомбардировщиков США над Южной Кореей, которые Пхеньян назвал "отработкой настоящей войны".

Удар планируется для сдерживания основных американских баз на Гуаме, включая базу ВВС Андерсон, где находятся стратегические бомбардировщики, которые "действуют на нервы КНДР". В ближайшее время разработанный документ ляжет на стол лидера КНДР Ким Чен Ыну. Если главнокомандующий примет решение, оперативный план может быть реализован в любой момент. Военные КНДР попросили США не считать "свою территорию неуязвимым небесным царством" и отказаться от военных провокаций "чтобы в будущем не сожалеть о сегодняшнем дне".

Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал развитие событий вокруг КНДР как "военно-политический танец на краю пропасти".

Угрозы со ст.США, новые санкции, ответные угрозы со ст.КНДР. Ситуация рискует выйти из-под контроля. Военно-политич. танец на краю пропасти. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 августа 2017 г.

​"Угрозы со стороны США, новые санкции, ответные угрозы со стороны КНДР. Ситуация рискует выйти из-под контроля. Военно-политический танец на краю пропасти", — написал Пушков в Twitter.

Мировые биржи на напряженность вокруг КНДР отреагировали снижением курса доллара. "За последние 12 часов вступили в противодействие две борющиеся силы — доллар США укреплялся за счет экономических данных, но все быстро изменилось на фоне комментариев президента Трампа по поводу Северной Кореи ранее в среду", — заявил аналитик банка ANZ Дэниэл Хайнз (Daniel Hynes).

В администрации южнокорейского президента заявили, что в Сеуле работают над тем, чтобы урегулировать северокорейскую ядерную и ракетную проблему максимально быстро.

А президент США Дональд Трамп предупредил еще во вторник, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР. "Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", — заявил он журналистам.