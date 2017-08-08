Выпавшая с балкона в Орше 9-классница находится в реанимации

Девятиклассница выпала с балкона 11 этажа в Орше /

Пятнадцатилетняя жительница Орши получила тяжкие телесные повреждения в результате падения с лоджии 11-го этажа, сообщила радио Sputnik Беларусь официальный представитель Следственного комитета Беларуси по Витебской области Светлана Сахарова.

"Шестого августа в 21:15 в Оршанский РОВД из учреждения здравоохранения поступило сообщение о поступлении несовершеннолетней с тяжкими телесными повреждениями, которую доставила бригада скорой помощи. Прибывшие на место происшествия следователи установили, что пострадавшая, ученица 9 класса средней школы выпала из лоджии квартиры, расположенной в соседнем подъезде дома, где несовершеннолетняя проживает с родителям", – сказала Сахарова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего). Девушка находится в реанимации, расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий Официального представителя СК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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