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МВД запустило проект #Наркоконтроль

09.08.2017 13:29 — Разное | Ежедневник  
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МВД запустило проект #Наркоконтроль

фото: Orel-adm.ru

Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси совместно с ГУВД Мингорисполкома объявили о старте проекта под рабочим названием #Наркоконтроль.

Проект начинает работу для оказания помощи тем, кто попал в плен наркотической зависимости, хочет, но не может вырваться из сетей наркомании. Отправив (при желании - анонимно) сообщение об известной вам проблеме в сфере наркоторговли и нравов, гражданам предлагат поспособствовать изобличению преступников и пресечению их криминальной деятельности, говорится в сообщении МВД.

 В рамках проекта принимаются сообщения о фактах изготовления, реализации и хранения наркотических веществ и прекурсоров; 
о лицах, допускающих немедицинское употребление нарковеществ; 
 о сообществах в интернете, рекламирующих продажу наркотических веществ, либо склоняющих к их употреблению.

Кроме того, в рамах проекта можно направлять информацию о преступлениях в сфере нравственности и торговли людьми. Также можно сообщить информацию, если детям или подросткам угрожает опасность столкнуться с педофилом.

Сообщения предлагается направлять на электронный почтовый ящик narkokontrolby@gmail.com, либо оставлять на сайте интернет-проекта «Перехват» с пометкой #Наркоконтроль.

О результатах принятия мер к нарушителям закона МВД обещает информировать через средства массовой информации.

 
 
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Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси совместно с ГУВД Мингорисполкома объявили о старте проекта под рабочим...

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