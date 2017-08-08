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МВД запустило проект #Наркоконтроль
09.08.2017 13:29 — Разное | Ежедневник
фото: Orel-adm.ru
Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси совместно с ГУВД Мингорисполкома объявили о старте проекта под рабочим названием #Наркоконтроль.
Проект начинает работу для оказания помощи тем, кто попал в плен наркотической зависимости, хочет, но не может вырваться из сетей наркомании. Отправив (при желании - анонимно) сообщение об известной вам проблеме в сфере наркоторговли и нравов, гражданам предлагат поспособствовать изобличению преступников и пресечению их криминальной деятельности, говорится в сообщении МВД.
В рамках проекта принимаются сообщения о фактах изготовления, реализации и хранения наркотических веществ и прекурсоров;
Кроме того, в рамах проекта можно направлять информацию о преступлениях в сфере нравственности и торговли людьми. Также можно сообщить информацию, если детям или подросткам угрожает опасность столкнуться с педофилом.
Сообщения предлагается направлять на электронный почтовый ящик narkokontrolby@gmail.com, либо оставлять на сайте интернет-проекта «Перехват» с пометкой #Наркоконтроль.
О результатах принятия мер к нарушителям закона МВД обещает информировать через средства массовой информации.
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Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси совместно с ГУВД Мингорисполкома объявили о старте проекта под рабочим...
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