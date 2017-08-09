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Неизвестный взломал аккаунт Комаровского рынка в Instagram и требует выкуп

09.08.2017 13:38 — Разное | БелТА  
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Неизвестный взломал аккаунт Комаровского рынка в Instagram и требует выкуп

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный взломал аккаунт Комаровского рынка в Instagram и требует выкуп, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Звонок от представителя администрации рынка поступил 8 августа в Советское РУВД. На место прибыли сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий райуправления. Оперативники осмотрели технику, с которой осуществлялся вход в Instagram, а также побеседовали с администрацией и разъяснили порядок подачи заявления по указанному факту.

"Работник рынка, который вел аккаунт, не смог в него войти, проверил электронный почтовый ящик, на который учетная запись была зарегистрирована, и обнаружил там сообщение. В нем говорилось, что, если хозяин хочет вернуть аккаунт, он должен связаться по электронной почте со взломщиком и перечислить деньги", - рассказали в ГУВД.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сегодня в Советском РУВД столицы зарегистрировано заявление о привлечении злоумышленника к ответственности.

Правоохранители отмечают, что подобного рода преступные деяния квалифицируются по ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), а также по ст.351 (компьютерный саботаж) УК Беларуси, так как аккаунт был не только взломан, но и в последующем заблокирован, пароль был сменен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный взломал аккаунт Комаровского рынка в Instagram и требует выкуп, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. Звонок...

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