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Девушка 15 лет выпала с 11 этажа в Орше

09.08.2017 13:46 — Разное | БДГ  
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По факту возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего.

Есть предположения о доведении до самоубийства, однако, по предварительной информации, девушка не состояла в виртуальных группах самоубийц "Синий кит".

Друзья, у которых она была в гостях в день трагедии, рассказали, что девушка вышла на балкон и долго отсутствовала, после чего они обнаружили лежащей на земле возле дома.

В соцсетях присутствуют сообщения о том, что школьница хотела сделать селфи на красивом фоне, открывающемся с высоты 11-го этажа.

Девушка осталась жива и находится в реанимации. По словам официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой, девушке оказана необходимая медицинская помощь, и теперь ей ничто не угрожает.

Фото: УГКСЭ по Витебской области

 
 
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По факту возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего.

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