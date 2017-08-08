Наезд BMW на военных в пригороде Парижа расценивают как попытку убийства с целью совершения теракта

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Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа возбудило уголовное дело о нападении на военный патруль.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на радиостанцию Franceinfo. По ее данным, дело открыто в связи с попыткой убийства представителей власти с целью совершения теракта.



Наезд на военных, патрулировавших улицы парижского пригорода, был произведен преднамеренно, заявил мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани.



Нападение произошло утром в 9 августа. Автомобиль BMW протаранил группу из шестерых солдат неподалеку от мэрии Леваллуа-Перре. Все военные были госпитализированы с ранениями.

Водитель BMW и сам автомобиль до сих пор не найдены.