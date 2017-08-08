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Наезд BMW на военных в пригороде Парижа расценивают как попытку убийства с целью совершения теракта
09.08.2017 13:59 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа возбудило уголовное дело о нападении на военный патруль.
Об этом сообщает
Водитель BMW и сам автомобиль до сих пор не найдены.
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Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа возбудило уголовное дело о нападении на военный патруль.
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