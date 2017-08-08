МИНСК, 9 авг – Sputnik. Фестиваль исторической реконструкции "Путь викингов" пройдет 19 и 20 августа в парке-музее интерактивной истории Сула и будет посвящен эпохе Раннего Средневековья, а кульминацией мероприятия станет реконструкция битвы на Немиге.

Это второй такой фестиваль в текущем году, посвященный периоду VIII–XII веков.

"Фактически это эпоха становления белорусской государственности, когда происходило становление первых княжеств, это эпоха легендарного пути "из варяг в греки", который проходил через нашу страну и способствовал усиленному не только товарообмену, но и обмену культур, потому что с севера шла одна культура, с востока и юга по этому же пути вместе с караванами викингов двигалась вторая культура. Наверное, это был хороший толчок для развития тех первых примеров государственности, которые были на территории нашей страны", – рассказали Sputnik организаторы фестиваля Александр Рак и Полина Иванцова.

Они также отметили, что место проведения – парк истории Сула – было выбрано неслучайно. "Во-первых, рядом с парком находится курган, относящийся к периоду нашего мероприятия, курган викингов. А река Сула относится к водоразделу "пути из варяг в греки".

Организаторы рассказали, что особенностью фестиваля "Путь викингов" является то, что сюжет каждого нового феста является продолжением истории, рассказанной в прошлом году.

"Боевая часть фестиваля задумывалась как сериал – из года в год происходит развитие сюжета. В прошлом году, когда мы организовывали первое мероприятие из серии фестивалей "Путь викингов", по легенде, это была высадка отрядов норвежских воинов на территории Беларуси по пути следования "из варяг в греки", которые основали на этих землях небольшое поселение. В этом году мы уже покажем, как поселение разрослось до размеров города, который попал в сферу интересов Киева, Полоцка и Новгорода за влияние над торговым путем. Ведь уже в те времена он приносил большие деньги тем, кто его контролировал", – сообщили организаторы фестиваля.

По словам Рака, поселения викингов на территории Беларуси – исторически достоверный факт, потому что многие из скандинавов, которые путешествовали по этому пути, могли оставаться на территории современной республики, о чем свидетельствует и курган этой эпохи, расположенный недалеко от места проведения фестиваля.

"Очень много воинов из варягов, которые находились на территории нашей страны, так или иначе были задействованы в военных конфликтах. Многие из них шли служить в войска тех князей, которые правили на этой территории. И по легенде фестиваля как раз воины такого поселения участвуют в конфликте, который произошел на берегах реки Немига", – отметил Рак.

Организаторы не стали раскрывать секрет того, как именно будет построена реконструкция, но рассказали, что на фестивале можно будет посмотреть и на сожжение городища, и на захват драккаров, на которых приплывут воины. "Эта сюжетная линия, разумеется, будет иметь развитие по сюжету в следующем году", – подчеркнули они.