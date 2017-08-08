Городская среда: байкеры мешают горожанам спать спокойно

С наступлением весенне-летнего сезона в администрации районов и ГАИ поступают многочисленные жалобы жителей на ночные гонки байкеров по улицам и проспектам наших городов.

Байкеры давно превратились в головную боль не только белорусской столицы, но и крупных городов нашей страны. Гоняют обладатели железных коней в основном по крупным улицам и проспектам городов, предпочитая не заезжать в самый центр, где их за превышение скорости могут поймать сотрудники ГАИ.

Своим мнением на пути выхода из этой проблемы поделятся представители общественности, ГАИ и байкерского сообщества:

шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся ЛУЧАНИНОВА;

начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Минского горисполкома Сергей ЗАРАНИК;

госавтоинспектор ГАИ ГУВД Минского горисполкома Юрий СКАКУН;

заместитель директора клуба Minsk chapter belarus harley owners group Павел БАРАНОВ;

Павел БАРАНОВ; руководитель мотошколы МотоHelp Дмитрий Бельский;

действующий чемпион Беларуси по шоссейно-кольцевым мотогонкам, обладатель Кубка Содружества, преподаватель-консультант Александр КОВАЛЬ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 10 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Обсуждение проблемы ночных гонок байкеров это первое мероприятие в рамках проекта информационного агентства и радио Sputnik Беларусь "Городская среда", в котором будет поднимать повседневные проблемы, с которыми сталкиваются жители городов Беларуси: хаотическая стоянка во дворе, не в меру шумные соседи, переполненный детский сад или отсутствие пандуса для детской коляски и т.д.

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