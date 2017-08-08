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Городская среда: байкеры мешают горожанам спать спокойно
09.08.2017 15:02 — Разное | Sputnik Беларусь
С наступлением весенне-летнего сезона в администрации районов и ГАИ поступают многочисленные жалобы жителей на ночные гонки байкеров по улицам и проспектам наших городов.
Байкеры давно превратились в головную боль не только белорусской столицы, но и крупных городов нашей страны. Гоняют обладатели железных коней в основном по крупным улицам и проспектам городов, предпочитая не заезжать в самый центр, где их за превышение скорости могут поймать сотрудники ГАИ.
Своим мнением на пути выхода из этой проблемы поделятся представители общественности, ГАИ и байкерского сообщества:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 10 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Обсуждение проблемы ночных гонок байкеров это первое мероприятие в рамках проекта информационного агентства и радио Sputnik Беларусь "Городская среда", в котором будет поднимать повседневные проблемы, с которыми сталкиваются жители городов Беларуси: хаотическая стоянка во дворе, не в меру шумные соседи, переполненный детский сад или отсутствие пандуса для детской коляски и т.д.
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В четверг, 10 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Городская среда: байкеры мешают горожанам спать...
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