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Городская среда: байкеры мешают горожанам спать спокойно

09.08.2017 15:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С наступлением весенне-летнего сезона в администрации районов и ГАИ поступают многочисленные жалобы жителей на ночные гонки байкеров по улицам и проспектам наших городов.

Байкеры давно превратились в головную боль не только белорусской столицы, но и крупных городов нашей страны. Гоняют обладатели железных коней в основном по крупным улицам и проспектам городов, предпочитая не заезжать в самый центр, где их за превышение скорости могут поймать сотрудники ГАИ.

Своим мнением на пути выхода из этой проблемы поделятся представители общественности, ГАИ и байкерского сообщества:

  • шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся ЛУЧАНИНОВА;
  • начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Минского горисполкома Сергей ЗАРАНИК;
  • госавтоинспектор ГАИ ГУВД Минского горисполкома Юрий СКАКУН;
  • заместитель директора клуба Minsk chapter belarus harley owners group Павел БАРАНОВ;
  • руководитель мотошколы МотоHelp Дмитрий Бельский;
  • действующий чемпион Беларуси по шоссейно-кольцевым мотогонкам, обладатель Кубка Содружества, преподаватель-консультант Александр КОВАЛЬ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 10 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Обсуждение проблемы ночных гонок байкеров это первое мероприятие в рамках проекта информационного агентства и радио Sputnik Беларусь "Городская среда", в котором будет поднимать повседневные проблемы, с которыми сталкиваются жители городов Беларуси: хаотическая стоянка во дворе, не в меру шумные соседи, переполненный детский сад или отсутствие пандуса для детской коляски и т.д.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 10 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Городская среда: байкеры мешают горожанам спать...

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