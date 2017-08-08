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Минфин анонсировал продажу облигаций гражданам на сумму 50 миллионов долларов

09.08.2017 15:06 — Разное | Ежедневник  
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Минфин анонсировал продажу облигаций гражданам на сумму 50 миллионов долларов

фото: Insearchnow.com

Прямая продажа облигаций будет проводиться с 21 августа по 27 декабря 2017 г.

Продажа облигаций, номинированных в иностранной валютеЮ будет проводиться в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» для физических лиц, сообщили в министерстве.

Номинальная стоимость одной валютной облигации составляет тысячу долларов, срок обращения - 1 901 день, дата погашения – 4 ноября 2022 г. Ставка процентного дохода составляет 4,4% годовых.

 
 
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Прямая продажа облигаций будет проводиться с 21 августа по 27 декабря 2017 г.

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