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Беларусь рассчитывает на дополнительный "энергосберегающий" займ от Всемирного банка
09.08.2017 14:59 — Разное | Ежедневник
фото: Mplast.by
Беларусь предложила Всемирному банку реализовать совместные проекты в энергосбережении на 1 млрд долларов.
Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте
По его словам, Беларусь имеет многолетнюю историю успешного взаимодействия с Всемирным банком по реализации совместных проектов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.
В настоящее время совместно с Всемирным банком проводится исследование по определению практических мер по повышению энергоэффективности в энергетическом секторе Беларуси, которые планируется реализовать в новом совместном проекте. Также прорабатывается возможность привлечения дополнительного займа в размере 80 млн долларов для строительства более 40 котельных на древесном топливе.
"В целом в 2016-2017 годах Всемирному банку направлены предложения по реализации новых совместных проектов в сфере энергосбережения на сумму более 1 млрд долларов", - добавил Виктор Назаренко.
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Беларусь предложила Всемирному банку реализовать совместные проекты в энергосбережении на 1 млрд долларов.
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