ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает на дополнительный "энергосберегающий" займ от Всемирного банка

09.08.2017 14:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь рассчитывает на дополнительный "энергосберегающий" займ от Всемирного банка

фото: Mplast.by

Беларусь предложила Всемирному банку реализовать совместные проекты в энергосбережении на 1 млрд долларов.

Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель Госстандарта Виктор Назаренко.

По его словам, Беларусь имеет многолетнюю историю успешного взаимодействия с Всемирным банком по реализации совместных проектов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

В настоящее время совместно с Всемирным банком проводится исследование по определению практических мер по повышению энергоэффективности в энергетическом секторе Беларуси, которые планируется реализовать в новом совместном проекте. Также прорабатывается возможность привлечения дополнительного займа в размере 80 млн долларов для строительства более 40 котельных на древесном топливе.

"В целом в 2016-2017 годах Всемирному банку направлены предложения по реализации новых совместных проектов в сфере энергосбережения на сумму более 1 млрд долларов", - добавил Виктор Назаренко.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь предложила Всемирному банку реализовать совместные проекты в энергосбережении на 1 млрд долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фестиваль "Путь викингов" пройдет в парке-музее Сула
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика