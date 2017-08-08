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Беларусь предложила Всемирному банку реализовать совместные проекты в энергосбережении на 1 млрд долларов.

Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель Госстандарта Виктор Назаренко.

По его словам, Беларусь имеет многолетнюю историю успешного взаимодействия с Всемирным банком по реализации совместных проектов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

В настоящее время совместно с Всемирным банком проводится исследование по определению практических мер по повышению энергоэффективности в энергетическом секторе Беларуси, которые планируется реализовать в новом совместном проекте. Также прорабатывается возможность привлечения дополнительного займа в размере 80 млн долларов для строительства более 40 котельных на древесном топливе.

"В целом в 2016-2017 годах Всемирному банку направлены предложения по реализации новых совместных проектов в сфере энергосбережения на сумму более 1 млрд долларов", - добавил Виктор Назаренко.

