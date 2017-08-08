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Расследовано дело об умершем ребенке в Витебске
Уголовное дело по факту смерти ребенка, рожденного на дому в Витебске, завершено.
Следственный комитет Витебска сообщает об окончании расследования дела о смерти новорожденной девочки у матери, отказавшейся наблюдаться в женской консультации и ехать в роддом.
Сообщается, что 30-летняя женщина уже рожала дома первого ребенка, но второго врачи не сумели спасти. От госпитализации, предложенной акушерами 17 февраля, беременная отказалась и принимать медикаментозное лечение – тоже.
Несмотря на предупреждения врачей об опасности, женщина сделала все по-своему, хоть она не имеет никаких медицинских навыков. Роды произошли вечером 17 февраля, но мать не известила об этом медиков, у ребенка случилась аспирация околоплодными водами, а скорая была вызвана слишком поздно, ребенка спасти не удалось.
Матери погибшей девочки предъявлено обвинение по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК — до трех лет ограничения или лишения свободы).
Ежегодно в Беларуси 100-150 женщин рожают детей вне медучреждения. По данным Минздрава, 90% этих женщин впоследствии попадают в больницы из-за различных осложнений.
Оказание акушерской помощи на дому незаконно, в Беларуси ни один медработник не имеет лицензии на родовспоможение на дому. Родительские права в отношении детей, рожденных вне медучреждения, устанавливаются через суд.
Женщине предъявлено обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 144 УК РБ). Обвиняемой может грозить до трех лет лишения свободы.
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Уголовное дело по факту смерти ребенка, рожденного на дому в Витебске, завершено.
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