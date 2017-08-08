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Расследовано дело об умершем ребенке в Витебске

09.08.2017 15:10 — Разное | БДГ  
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Уголовное дело по факту смерти ребенка, рожденного на дому в Витебске, завершено.

Следственный комитет Витебска сообщает об окончании расследования дела о смерти новорожденной девочки у матери, отказавшейся наблюдаться в женской консультации и ехать в роддом.

Сообщается, что 30-летняя женщина уже рожала дома первого ребенка, но второго врачи не сумели спасти. От госпитализации, предложенной акушерами 17 февраля, беременная отказалась и принимать медикаментозное лечение – тоже.

Несмотря на предупреждения врачей об опасности, женщина сделала все по-своему, хоть она не имеет никаких медицинских навыков. Роды произошли вечером 17 февраля, но мать не известила об этом медиков, у ребенка случилась аспирация околоплодными водами, а скорая была вызвана слишком поздно, ребенка спасти не удалось.

Матери погибшей девочки предъявлено обвинение по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК — до трех лет ограничения или лишения свободы).

Ежегодно в Беларуси 100-150 женщин рожают детей вне медучреждения. По данным Минздрава, 90% этих женщин впоследствии попадают в больницы из-за различных осложнений.

Оказание акушерской помощи на дому незаконно, в Беларуси ни один медработник не имеет лицензии на родовспоможение на дому. Родительские права в отношении детей, рожденных вне медучреждения, устанавливаются через суд.

Женщине предъявлено обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 144 УК РБ). Обвиняемой может грозить до трех лет лишения свободы.    

 
Теги: Витебск
 
 
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Уголовное дело по факту смерти ребенка, рожденного на дому в Витебске, завершено.

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