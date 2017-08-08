К началу нового учебного года предприятие "Беллегпром" выпустило 700 новых моделей одежды для школьников. Если еще десять лет назад у всех было единообразие в школьной форме, то сейчас есть огромная палитра с различными видами тканей, в том числе и пряжи, которая не скатывается.

"В моем детстве была такая одежда, на которую жаловались, что она колется. Сегодня мы производим полушерстяную ткань, которая лишена подобного свойства", — рассказал заместитель председателя концерна "Беллегпром" Александр Яковчиц.

Одежда, которую шьет "Беллегпром", подойдет не только белорусским школьникам, но и российским.

"В рамках бизнес-форумов мы предлагаем свой потенциал. Мы видим, что в ряде регионов Российской Федерации есть потребность в том, чтобы мы могли занять эту нишу. И не только с точки зрения поставок, но и с точки зрения производственной кооперации", — добавил Яковчиц.

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