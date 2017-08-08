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Минздрав рассказал, какой процент белорусских лекарств на рынке страны

09.08.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В июле этого года доля белорусских лекарств на рынке страны составила более 55%, рассказал заместитель директора департамента фармацевтической промышленности, начальник управления экономики и маркетинга министерства здравоохранения Беларуси Виктор Шеин.

Минздрав рассказал, какой процент белорусских лекарств на рынке страны
© Sputnik Игорь Зарембо
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Количество субъектов, которые производят лекарственные средства в Беларуси, по словам представителя Минздрава, с каждым годом растет. Сегодня их 35, хотя еще несколько лет назад было 25. Причем шесть из них сегодня являются государственными и работают под эгидой департамента.

"По итогам 2015 года доля белорусских лекарственных средств превысила 50% финансовой составляющей. По итогам 2016 года мы возросли на 2%. И сейчас доля белорусских лекарственных средство по истечению июля оценивает также в выше 55%", — сказал Шеин.

Во время видеомоста участники рассказали, какие причины высоких цен на лекарства в Казахстане, как Кыргызстан готовится к принятию нового закона о ценах на лекарство и что формирует стоимость этого товара в Беларуси.

 
 
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В МПЦ Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск – Астана - Бишкек на тему "Ценообразование лекарств в условиях ЕАЭС".

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