Минздрав рассказал, какой процент белорусских лекарств на рынке страны

В июле этого года доля белорусских лекарств на рынке страны составила более 55%, рассказал заместитель директора департамента фармацевтической промышленности, начальник управления экономики и маркетинга министерства здравоохранения Беларуси Виктор Шеин.



© Sputnik Игорь Зарембо Профсоюзы будут следить за ценами на 50 популярных лекарств

Количество субъектов, которые производят лекарственные средства в Беларуси, по словам представителя Минздрава, с каждым годом растет. Сегодня их 35, хотя еще несколько лет назад было 25. Причем шесть из них сегодня являются государственными и работают под эгидой департамента.

"По итогам 2015 года доля белорусских лекарственных средств превысила 50% финансовой составляющей. По итогам 2016 года мы возросли на 2%. И сейчас доля белорусских лекарственных средство по истечению июля оценивает также в выше 55%", — сказал Шеин.

Во время видеомоста участники рассказали, какие причины высоких цен на лекарства в Казахстане, как Кыргызстан готовится к принятию нового закона о ценах на лекарство и что формирует стоимость этого товара в Беларуси.