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Минздрав рассказал, какой процент белорусских лекарств на рынке страны
09.08.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь
В июле этого года доля белорусских лекарств на рынке страны составила более 55%, рассказал заместитель директора департамента фармацевтической промышленности, начальник управления экономики и маркетинга министерства здравоохранения Беларуси Виктор Шеин.
© Sputnik Игорь Зарембо
Количество субъектов, которые производят лекарственные средства в Беларуси, по словам представителя Минздрава, с каждым годом растет. Сегодня их 35, хотя еще несколько лет назад было 25. Причем шесть из них сегодня являются государственными и работают под эгидой департамента.
"По итогам 2015 года доля белорусских лекарственных средств превысила 50% финансовой составляющей. По итогам 2016 года мы возросли на 2%. И сейчас доля белорусских лекарственных средство по истечению июля оценивает также в выше 55%", — сказал Шеин.
Во время видеомоста участники рассказали, какие причины высоких цен на лекарства в Казахстане, как Кыргызстан готовится к принятию нового закона о ценах на лекарство и что формирует стоимость этого товара в Беларуси.
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В МПЦ Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск – Астана - Бишкек на тему "Ценообразование лекарств в условиях ЕАЭС".
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