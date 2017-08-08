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Балкон, парень на перилах, переговорщик: кадры попытки суицида в Бресте
09.08.2017 16:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Парень,
© Sputnik / Дмитрий Босак.
По информации Брестских спасателей, он вел себя неадекватно и угрожал прыгнуть, если к нему кто-либо приблизится или пожарные начнут поднимать автолестницу.
Позже к парню поднялся психолог, который пытался уговорить его слезть с перил. Рядом дежурили и сотрудники МЧС. Специалист-переговорщик предложил парню закурить — тот согласился. И во время передачи сигареты "суицидника" схватили за руки и сняли с перил.
После молодого человека вывели через пожарный выход. По информации очевидцев, он уже не первый раз пытается покончить с жизнью, однако мотивы его очередной попытки пока не сообщаются.
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Молодой человек пытался совершить суицид и для этого забрался на 16-й этаж жилого дома в Бресте. Смотрите кадры с места инцидента, снятые корреспондентом Sputnik.
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