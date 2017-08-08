Балкон, парень на перилах, переговорщик: кадры попытки суицида в Бресте

Парень, находившийся на ограждении балкона , угрожал прыгнуть вниз с высоты 16 этажа и привлек внимание множества прохожих и жильцов дома, которые и позвонили в МЧС.

По информации Брестских спасателей, он вел себя неадекватно и угрожал прыгнуть, если к нему кто-либо приблизится или пожарные начнут поднимать автолестницу.

Позже к парню поднялся психолог, который пытался уговорить его слезть с перил. Рядом дежурили и сотрудники МЧС. Специалист-переговорщик предложил парню закурить — тот согласился. И во время передачи сигареты "суицидника" схватили за руки и сняли с перил.

После молодого человека вывели через пожарный выход. По информации очевидцев, он уже не первый раз пытается покончить с жизнью, однако мотивы его очередной попытки пока не сообщаются.