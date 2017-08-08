ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Балкон, парень на перилах, переговорщик: кадры попытки суицида в Бресте

09.08.2017 16:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Парень, находившийся на ограждении балкона, угрожал прыгнуть вниз с высоты 16 этажа и привлек внимание множества прохожих и жильцов дома, которые и позвонили в МЧС.

Балкон, парень на перилах, переговорщик: кадры попытки суицида в Бресте
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Парня, который хотел прыгнуть с балкона в Бресте, спасли

По информации Брестских спасателей, он вел себя неадекватно и угрожал прыгнуть, если к нему кто-либо приблизится или пожарные начнут поднимать автолестницу.

Позже к парню поднялся психолог, который пытался уговорить его слезть с перил. Рядом дежурили и сотрудники МЧС. Специалист-переговорщик предложил парню закурить — тот согласился. И во время передачи сигареты "суицидника" схватили за руки и сняли с перил.

После молодого человека вывели через пожарный выход. По информации очевидцев, он уже не первый раз пытается покончить с жизнью, однако мотивы его очередной попытки пока не сообщаются.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек пытался совершить суицид и для этого забрался на 16-й этаж жилого дома в Бресте. Смотрите кадры с места инцидента, снятые корреспондентом Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Сирии скрестили грузовик Mercedes Actros и танк Т-62
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика