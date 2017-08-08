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Польские эксперты заявили о следах взрыва на крыле самолета Качиньского

09.08.2017 15:58 — Разное | Ежедневник  
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Польские эксперты заявили о следах взрыва на крыле самолета Качиньского

фото:tass.ru

Польская комиссия по расследованию крушения Ту-154 президента страны Леха Качиньского сообщила, что на крыле лайнера обнаружены следы взрыва.

Ранее польская комиссия утверждала, что взрыв наиболее вероятная причина крушения, пишет РБК.

«Разрушение крыла началось до столкновения с березой. Многочисленные повреждения левого крыла Ту-154 имеют следы взрыва», — цитирует издание Rzeczpospolita заключение подкомиссии.

На прошлом заседании подкомиссия пришла к выводу о месте и времени происшествия, приведшего к разрушению Ту-154, заявил ее представитель. Теперь расследуются причины крушения.

Лайнер Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, при крушении погибли все находившиеся на борту 96 пассажиров. Национальный комитет по расследованию авиационных происшествий в 2011 году пришел к выводу, что самолет опустился ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в условиях плохой видимости и врезался в дерево. Однако после прихода в 2015 году к власти партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского началось новое расследование. Согласной позиции новой польской комиссии перед падением самолета в нем произошел взрыв, но Варшава никак не аргументировала эти утверждения.

«В результате проведенных экспериментов мы можем сказать, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который спровоцировал сильную ударную волну», — делали вывод в комиссии в апреле 2016 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не знают, чем руководствовалась комиссия, когда пришла к такому заключению.

Ранее новая подкомиссия выяснила, что в гробу погибшего президента Польши Леха Качиньского находились останки двух других людей. Заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек говорил, что в прокуратуре хотели бы, чтобы эксперты выдали «комплексное мнение» о причинах смерти пассажиров самолета. Оно будет опубликовано только в апреле 2018 года.

Фрагменты чужих тел находили и в гробах других погибших. Например, в гробу генерала Бронислава Квятковского были обнаружены 14 фрагментов чужих тел.


 
 
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Польская комиссия по расследованию крушения Ту-154 президента страны Леха Качиньского сообщила, что на крыле лайнера обнаружены следы взрыва.

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