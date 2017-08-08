МИНСК, 2 авг – Sputnik. Одиннадцатый Международный Лидский байк-фестиваль пройдет в оздоровительном лагере "Березка" в деревне Белогруда с 25 по 27 августа.



© Sputnik / Виктор Толочко Городская среда: байкеры мешают горожанам спать спокойно

В текущем году в программе фестиваля ожидается ряд нововведений, в музыкальной программе заявлены коллективы "Бригадный подряд", "Дай дорогу!", "Крамбамбуля", Все_Crazy, Brutto, TT-34, FolCore и ряд других.

"В этом году на фестивале будут работать две сцены, на второй мы проведем ряд конкурсов, также там будут выступать музыканты, которых просто физически нельзя втиснуть в пределы главной из-за насыщенного лайн-апа", – рассказал организатор мероприятия Александр Лычковский.

Он также отметил, что площадка проведения фестиваля будет засеяна травой, и пыль не станет мешать его участникам и гостям, как в прошлые годы. Также будет увеличено количество фудкортов (несколько точек установят прямо в палаточном городке), умывальников и биотуалетов.

"Вторая сцена будет перестроена, увеличена в размерах, там будет установлен хороший аппарат", – рассказали организаторы.

Гости фестиваля смогут полетать на вертолете и воздушном шаре, а также принять участие в традиционных для фестиваля мероприятиях – розыгрыше мотоцикла с годовым запасом тушенки и благотворительном аукционе в помощь социальному приюту Лиды.

Во время второго фестивального дня состоится большой мотопарад по Лиде.

С подробной программой XI Лидского байк-фестиваля можно ознакомиться в специальном сообществе в социальной сети "ВКонтакте".