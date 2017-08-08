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Brutto, TT-34 и "Крамбамбуля" выступят на Лидском байк-фестивале

09.08.2017 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Одиннадцатый Международный Лидский байк-фестиваль пройдет в оздоровительном лагере "Березка" в деревне Белогруда  с 25 по 27 августа.

Brutto, TT-34 и "Крамбамбуля" выступят на Лидском байк-фестивале
© Sputnik / Виктор Толочко
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В текущем году в программе фестиваля ожидается ряд нововведений, в музыкальной программе заявлены коллективы "Бригадный подряд", "Дай дорогу!", "Крамбамбуля", Все_Crazy, Brutto, TT-34, FolCore и ряд других. 

"В этом году на фестивале будут работать две сцены, на второй мы проведем ряд конкурсов, также там будут выступать музыканты, которых просто физически нельзя втиснуть в пределы главной из-за насыщенного лайн-апа", – рассказал организатор мероприятия Александр Лычковский. 

Он также отметил, что площадка проведения фестиваля будет засеяна травой, и пыль не станет мешать его участникам и гостям, как в прошлые годы. Также будет увеличено количество фудкортов (несколько точек установят прямо в палаточном городке), умывальников и биотуалетов.

"Вторая сцена будет перестроена, увеличена в размерах, там будет установлен хороший аппарат", – рассказали организаторы. 

Гости фестиваля смогут полетать на вертолете и воздушном шаре, а также принять участие в традиционных для фестиваля мероприятиях – розыгрыше мотоцикла с годовым запасом тушенки и благотворительном аукционе в помощь социальному приюту Лиды. 

Во время второго фестивального дня состоится большой мотопарад по Лиде. 

С подробной программой XI Лидского байк-фестиваля можно ознакомиться в специальном сообществе в социальной сети "ВКонтакте". 

 
Теги: Минск
 
 
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На традиционном международном байк-фестивале зрителей ждут конкурсы, фаер-шоу и большая концертная программа на двух сценах.

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