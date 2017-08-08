Ближайший фестиваль — "Путь викингов" — пройдет 19-20 августа в парке-музее интерактивной истории Сула и будет посвящен периоду раннего Средневековья.

"Фестиваль посвящен эпохе становления белорусской государственности, когда появилось первое Полоцкое княжество и торговый путь "из варяг в греки", который связывал Балтийские и Византийские земли и проходил по территории современной Беларуси", — рассказал Александр Рак.

По словам организаторов, место для проведения было выбрано не случайно — рядом с музеем находится курган викингов, а сама река Сула, протекающая через парк, входила в водную систему пути "из варяг в греки".

Программа фестиваля будет состоять из двух тематических блоков — исторического и музыкального.

Главной сюжетной линией мероприятия станет реконструкция битвы на Немиге. Гостям фестиваля также покажут эпизоды с сожжением городища и захватом драккара. По словам организаторов, в фестивале примут участие 150 реконструкторов эпохи раннего средневековья из Беларуси, в настоящее время уточняется количество участников от России и Украины.

В музыкальной части программы примут участие фолк-рок коллективы из России, Беларуси и Украины — FolCore, "Племя", Nevrida, Sakramant и другие. На фестивале будет работать и вторая концертная площадка, где покажут представления уличных театров и проведут мастер-классы по танцам.

"В этом году мы сделали вторую сцену в непосредственной близости от рынка мастеров, чтобы гость мероприятия мог максимально погрузиться в атмосферу эпохи раннего Средневековья. Также планируем сделать так, чтобы все мастера были в исторических костюмах", — рассказала Полина Иванцова.

Экстрим-театр "Берсерк" готовит еще один фестиваль — посвященный белорусской национальной кухне. Фестиваль "Чарка-шкварка на Суле" пройдет во второй раз 23 сентября.

"Белорусская кухня у большинства ассоциируется исключительно с драниками. Это далеко не так. Фестиваль в этом году, как и в прошлом, будет посвящен кухне эпохи XVI-XVII веков. Антураж эпохи шляхты будет присутствовать повсюду. В следующем году мы планируем взять за основу XIII-XIV век", — рассказал Рак.

Экстрим-театр "Берсерк" также готовится к традиционному фестивалю "Мiнск Старажытны", который в этом году пройдет 9-10 сентября в центре столицы и будет приурочен к 950-летию города.