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Выясняются причины гибели двух подростков
Два парня 16 и 17 лет были найдены мертвыми 8 августа около железной дороги в Жодино, позже в их крови эксперты обнаружили следы алкоголя.
Что произошло с подростками, до сих пор непонятно. По словам представителя СК Сергея Кабаковича, «смерть потерпевших наступила в результате различных травм головы, туловища и конечностей».
Сначала они распивали спиртные напитки до 22 часов, а затем пошли в сторону железнодорожного полотна. Что с ними произошло далее, неизвестно.
Кабакович сообщил Еврорадио, что в крови подростков, которых нашли мёртвыми возле железной дороги в Жодино, обнаружили следы алкоголя.
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Два парня 16 и 17 лет были найдены мертвыми 8 августа около железной дороги в Жодино, позже в их крови эксперты обнаружили следы алкоголя.
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