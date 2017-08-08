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Выясняются причины гибели двух подростков

09.08.2017 17:28 — Разное | БДГ  
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Два парня 16 и 17 лет были найдены мертвыми 8 августа около железной дороги в Жодино, позже в их крови эксперты обнаружили следы алкоголя.

Что произошло с подростками, до сих пор непонятно. По словам представителя СК Сергея Кабаковича, «смерть потерпевших наступила в результате различных травм головы, туловища и конечностей».

Сначала они распивали спиртные напитки до 22 часов, а затем пошли в сторону железнодорожного полотна. Что с ними произошло далее, неизвестно.

Кабакович сообщил Еврорадио, что в крови подростков, которых нашли мёртвыми возле железной дороги в Жодино, обнаружили следы алкоголя.

 
 
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Два парня 16 и 17 лет были найдены мертвыми 8 августа около железной дороги в Жодино, позже в их крови эксперты обнаружили следы алкоголя.

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