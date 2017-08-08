Выясняются причины гибели двух подростков

Два парня 16 и 17 лет были найдены мертвыми 8 августа около железной дороги в Жодино, позже в их крови эксперты обнаружили следы алкоголя.

Что произошло с подростками, до сих пор непонятно. По словам представителя СК Сергея Кабаковича, «смерть потерпевших наступила в результате различных травм головы, туловища и конечностей».

Сначала они распивали спиртные напитки до 22 часов, а затем пошли в сторону железнодорожного полотна. Что с ними произошло далее, неизвестно.

Кабакович сообщил Еврорадио, что в крови подростков, которых нашли мёртвыми возле железной дороги в Жодино, обнаружили следы алкоголя.