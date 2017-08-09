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Из-за прорыва трубы в Минске в окна многоэтажки била струя воды
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из микрорайонов Минска из-за прорыва трубы в окна многоэтажки била струя воды. Видеоролик аварии на трубопроводе возле дома №131 по ул. Есенина опубликован в интернете, сообщает БЕЛТА.
ЧП произошло накануне днем. На видео заметно, как гейзер заливает балконы, стены и окна в жилом доме.
Отмечается, что проблему устраняли больше получаса. В настоящее время проводится расследование, призванное определить виновных, жильцам возместят причиненный ущерб.
Прорыв трубы теплоснабжения произошел во время проведения испытаний тепловых сетей. Вода залила дорогу возле дома, а вылетающие под напором камни попали в окна.-0-
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из микрорайонов Минска из-за прорыва трубы в окна многоэтажки била струя воды. Видеоролик аварии на трубопроводе возле дома...
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