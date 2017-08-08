Начальник управления Минздрава о качестве белорусских лекарств /

Отличаются ли белорусские лекарства от импортных аналогов, насколько идентичны ингредиенты, из которых создаются отечественные препараты, на эти вопросы радио Sputnik Беларусь отвечает заместитель директора департамента фармацевтической промышленности, начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Беларуси Виктор Шеин.

"Бытует мнение, что белорусские лекарственные средства производятся из субстанций, некачественно очищенных. Могу заверить, что это не так. Вопросы качества до недавнего времени поднимались нашими конкурентами, которых мы начинаем вытеснять с рынка за счет ценовой политики. Белорусские лекарства производятся из тех же субстанций, что и препараты мировых производителей", — сказал Шеин.

По мнению нашего собеседника аптеки заинтересованы в сбыте более дорогостоящих лекарств, которые приносят больший доход, а некоторые доктора рекомендуют импортные препараты, имея при этом собственную материальную выгоду.

Интервью начальника управления экономики и маркетинга Минздрава Беларуси Виктора Шеина слушайте на радио Sputnik Беларусь.