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Начальник управления Минздрава – о качестве белорусских лекарств

09.08.2017 18:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Отличаются ли белорусские лекарства от импортных аналогов, насколько идентичны ингредиенты, из которых создаются отечественные препараты, на эти вопросы радио Sputnik Беларусь отвечает заместитель директора департамента фармацевтической промышленности, начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Беларуси Виктор Шеин.

Начальник управления Минздрава – о качестве белорусских лекарств
© Sputnik/
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"Бытует мнение, что белорусские лекарственные средства производятся из субстанций, некачественно очищенных. Могу заверить, что это не так. Вопросы качества до недавнего времени поднимались нашими конкурентами, которых мы начинаем вытеснять с рынка за счет ценовой политики. Белорусские лекарства производятся из тех же субстанций, что и препараты мировых производителей", — сказал Шеин.

По мнению нашего собеседника аптеки заинтересованы в сбыте более дорогостоящих лекарств, которые приносят больший доход, а некоторые доктора рекомендуют импортные препараты, имея при этом собственную материальную выгоду.

Интервью начальника управления экономики и маркетинга Минздрава Беларуси Виктора Шеина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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