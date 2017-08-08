Отток капитала из России увеличился в полтора раза





Отток капитала из России вновь показал негативную динамику по сравнению с показателями прошлого года: за январь-июль он вырос в полтора раза.

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-июле составил 13,1 млрд долларов, сообщил свою предварительную оценку Центробанк. В первые семь месяцев прошлого года отток был почти в полтора раза меньше - 8,8 млрд долларов, пишет РБК.

«Основным источником вывоза капитала выступал банковский сектор, который, сохранив объем погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года, одновременно разместил средства за рубежом. В то же время прочие секторы, в отличие от прошлого года, выступали нетто-импортерами капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов», — отмечается в сообщении ЦБ. По предварительным данным за первое полугодие, частный сектор вывез из страны 14,7 млрд долларов; таким образом, отток также превысил прошлогодний показатель в полтора раза. При этом такая динамика сложилась за счет результатов первого квартала, когда чистый вывоз капитала составил 17,1 млрд долларов. Во втором квартале, по оценке ЦБ, и вовсе наблюдался чистый ввоз капитала в размере 2,8 млрд долларов.

В то же время профицит текущего счета укрепился, составив 21,7 млрд долларов по сравнению с 15,2 млрд долларами за тот же период прошлого года. Это, сообщил ЦБ, произошло за счет укрепления сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом), которое обеспечил «более значимый рост стоимостных объемов экспорта по сравнению с импортом, частично компенсированный увеличением дефицита по другим статьям текущего счета».

Масштабы оттока капитала нужно рассматривать в совокупности с данными по текущему счету, объясняет главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Для рубля важен платежный баланс - пока он в плюсе, существенных рисков для отечественной валюты нет, напоминает Полевой.

Сальдо счета текущих операций в январе-июне составляло 23 млрд долларов, то есть в июле наблюдался дефицит текущего счета в размере 1,3 млрд долларов. В таких случаях необходим приток капитала, который его покрывает, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, именно он и был в июле.

«По сравнению с 2016 годом ситуация практически не поменялась. Отток стал значительно выше, потому что у нас профицит текущего счета стал значительно выше. Часть оттока капитала носит статистический характер: всю валюту, которая приходит в страну через торговлю (то есть через профицит текущего счета), кто-то покупает. Поэтому масштаб оттока капитала отражает масштаб положительного сальдо текущего счета», - резюмирует Орлова.