Аграриям выделять 50 тысяч тонн топлива в виде товарного кредита





Потребность хозяйств в топливе будет обеспечена в полном объеме на весь комплекс сельхозработ, заявил премьер-министр Андрей Кобяков, находящийся с рабочей поездкой в Гомельской области.

Как сообщила пресс-служба Совмина, в соответствии с поручениями президента правительство подготовило ряд предложений по материальному оснащению жатвы, в первую очередь по обеспечению горюче-смазочными материалами.

"Глава государства поддержал наше предложение о выделении сельхозорганизациям 50 тыс. т топлива в виде товарного кредита. Это примерно на 17 дней работы, то есть, его хватит до 18-20 августа", - отметил премьер-министр. Причем данного объема с учетом топлива, имеющегося в самих хозяйствах, будет достаточно, чтобы проводить весь комплекс сельхозработ, включая заготовку кормов и посев озимых.

В настоящее время правительство готовит еще одно решение, которое касается выделения топлива под обеспечение уборочных и других работ.

"Есть возможность, с учетом возврата части топливного кредита, выделить аграриям еще 21 тыс. т. Мы рассчитываем начать эти поставки в конце августа - начале сентября", - сказал руководитель правительства.