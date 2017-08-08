ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аграриям выделять 50 тысяч тонн топлива в виде товарного кредита

09.08.2017 18:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Аграриям выделять 50 тысяч тонн топлива в виде товарного кредита

Потребность хозяйств в топливе будет обеспечена в полном объеме на весь комплекс сельхозработ, заявил премьер-министр Андрей Кобяков, находящийся с рабочей поездкой в Гомельской области.

Как сообщила пресс-служба Совмина, в соответствии с поручениями президента правительство подготовило ряд предложений по материальному оснащению жатвы, в первую очередь по обеспечению горюче-смазочными материалами.

"Глава государства поддержал наше предложение о выделении сельхозорганизациям 50 тыс. т топлива в виде товарного кредита. Это примерно на 17 дней работы, то есть, его хватит до 18-20 августа", - отметил премьер-министр. Причем данного объема с учетом топлива, имеющегося в самих хозяйствах, будет достаточно, чтобы проводить весь комплекс сельхозработ, включая заготовку кормов и посев озимых.

В настоящее время правительство готовит еще одно решение, которое касается выделения топлива под обеспечение уборочных и других работ.

"Есть возможность, с учетом возврата части топливного кредита, выделить аграриям еще 21 тыс. т. Мы рассчитываем начать эти поставки в конце августа - начале сентября", - сказал руководитель правительства.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потребность хозяйств в топливе будет обеспечена в полном объеме на весь комплекс сельхозработ, заявил премьер-министр Андрей Кобяков, находящийся с рабочей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте мотоциклист попал в ДТП через три месяца после получения прав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика