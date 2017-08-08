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Политолог о Польше и БелАЭС, угрозе КНДР и Саакашвили-"Нострадамусе"

09.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Северокорейская угроза: как долго КНДР будет демонстрировать всему миру свою военную мощь путем испытаний баллистических ракет и смогут ли на нее повлиять санкции Совбеза ООН.

БелАЭС: разгорелся новый скандал вокруг высказывания главы МИД Польши Витольда Ващиковского о якобы небезопасности строящейся АЭС в Островце, в связи с чем в белорусское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Польши в Беларуси Конрад Павлик.

Саакашвили в Вильнюсе заявил, что Россия собирается захватить Беларусь. Можно ли всерьез воспринимать высказывания "человека без паспорта" и чем на самом деле являются белорусско-российские военные учения "Запад-2017".

Взлом Instagramа Комаровки: зачем вообще нужен аккаунт в соцсети Комаровского рынка.

Ответы на эти и другие вопросы в ходе беседы с политологом Сергеем Палагиным в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
 
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Политический эксперт, директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в прямом эфире...

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