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Политолог о Польше и БелАЭС, угрозе КНДР и Саакашвили-"Нострадамусе"
09.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Северокорейская угроза: как долго КНДР будет демонстрировать всему миру свою военную мощь путем испытаний баллистических ракет и смогут ли на нее повлиять санкции Совбеза ООН.
БелАЭС: разгорелся новый скандал вокруг высказывания главы МИД Польши Витольда Ващиковского о
Саакашвили в Вильнюсе заявил, что Россия собирается захватить Беларусь. Можно ли всерьез воспринимать высказывания "человека без паспорта" и чем на самом деле являются
Ответы на эти и другие вопросы в ходе беседы с политологом Сергеем Палагиным в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.
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Политический эксперт, директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в прямом эфире...
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