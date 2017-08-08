Витебчанка родила дома – ребенок умер, мать будут судить

Витебчанка родила дома, ребенок умер, а ее будут судить /

Завершено следствие по делу о смерти новорожденной в Витебске , мать которой отказалась рожать в медучреждении, об этом радио Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси по Витебской области Светлана Сахарова.



© Sputnik / Виктор Толочко Мать умершей при домашних родах девочки будет ждать суда под стражей

"Женщина была предупреждена о возможности наступления общественно-опасных последствий в виде смерти новорожденного ребенка, но решила рожать дома. Она не имела соответствующего профильного образования, а руководствовалась личными убеждениями. 17 февраля она родила жизнеспособную девочку, но в результате респирации околоплодными водами девочка умерла", — сообщила Сахарова.

Было возбуждено уголовное дело по статье 144 УК Республики Беларусь "причинение смерти по неосторожности", следователи опросили медработников, свидетелей, изучили медицинские документы и аудиозапись разговора вызова скорой медицинской помощи. Материалы следствия будут переданы для судебного решения .

Комментарий официального представителя СК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.