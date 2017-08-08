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Витебчанка родила дома – ребенок умер, мать будут судить
09.08.2017 19:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Завершено следствие по делу
© Sputnik / Виктор Толочко
"Женщина была предупреждена о возможности наступления общественно-опасных последствий в виде смерти новорожденного ребенка, но решила рожать дома. Она не имела соответствующего профильного образования, а руководствовалась личными убеждениями. 17 февраля она родила жизнеспособную девочку, но в результате респирации околоплодными водами девочка умерла", — сообщила Сахарова.
Было возбуждено уголовное дело по статье 144 УК Республики Беларусь "причинение смерти по неосторожности", следователи опросили медработников, свидетелей, изучили медицинские документы и аудиозапись разговора вызова скорой медицинской помощи. Материалы следствия
Комментарий официального представителя СК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова комментирует обстоятельства трагедии.
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