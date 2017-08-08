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Грибы от сюда

09.08.2017 19:37 — Разное | Ежедневник  
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Грибы от сюда

Белорусская таможня пресекла пять попыток контрабанды грибов, овощей и фруктов.

Пять фактов нарушения таможенного законодательства при перемещении овощей, фруктов и грибов пресекли сотрудники оперативно-поискового отдела №2 Оперативной таможни. При проведении специальных мероприятий движение пяти транспортных средств, следовавших в Российскую Федерацию, таможенники приостановили на трассе М-1 в Дубровенском районе Витебской области.

Так, в грузовых отсеках трех транспортных средств находились свежие шампиньоны общим весом около 46 тонн. В четвертом автомобиле перемещалось 11,5 тонн свежих сельдерея, моркови, рукколы, редиса и салата, а в пятом – 19 тонн яблок. Товаросопроводительные документы на каждую партию товара оказались недействительными: в них были указаны неверные места разгрузки. Кроме того, на товары отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

В соответствии с законодательством грибы, овощи и фрукты общей стоимостью около 330 тыс. рублей изъяты.

По данным фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь.

С момента введения российской стороной специальных экономических мер в отношении отдельных стран и категорий товаров, таможенными органами Республики Беларусь выявлено около 2 тыс. административных правонарушений по фактам незаконного перемещения товаров «санкционной» группы. Объектами данных нарушений являлись около 22 тыс. тонн товаров, общая стоимость которых составила около 32 млн рублей.

В первом полугодии 2017 года более 50% от общего количества таких правонарушений выявлено при перемещении товаров российскими перевозчиками.

 
 
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Белорусская таможня пресекла пять попыток контрабанды грибов, овощей и фруктов.

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