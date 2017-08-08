Более 60 процентов белорусских горожан занимаются благотворительностью





МАСМИ изучило, насколько активно жители белорусских городов занимаются благотворительностью. Как выяснилось, более половины горожан (61,5%) заявили о том, что занимаются благотворительностью.

Для женщин в большей степени, чем для мужчин характерно участие в благотворительности: женщины составляют более половины (58,2%) благотворителей. Также благотворительностью чаще занимаются люди с высшим образованием.





Наиболее распространенной является помощь вещами, одеждой, игрушками (42,1%). Такой вид благотворительной помощи чаще выбирают женщины (66,3%).

Финансовую благотворительную помощь оказывал примерно каждый третий белорусский горожанин (30,9%). Чаще всего финансовые пожертвования передаются наличными деньгами (лично или через волонтеров), а также через специальные ящики для пожертвований в магазинах и торговых центрах. Виртуальный перевод денег (на банковский счет или электронный кошелек), как правило, выбирает только каждый пятый благотворитель (21,7%), чаще всего – это люди с высшим образованием.

Опыт волонтерства в благотворительности есть примерно у каждого десятого белорусского горожанина (12,7%). Чаще всего такую помощь оказывает молодежь (18-24 лет).

Никогда не занимались благотворительностью 38,5% жителей белорусских городов.

Методология исследования:

Объект – мужчины и женщины 18-64 лет, жители городов РБ.

Размер выборки: 1000 респондентов.

Города опроса: Минск, областные центры, большие, средние и малые города.

Метод сбора информации – face-to-face интервью.

Время опроса – июнь 2017 года.