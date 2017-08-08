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Более 60 процентов белорусских горожан занимаются благотворительностью
09.08.2017 20:13 — Разное | Ежедневник
МАСМИ изучило, насколько активно жители белорусских городов занимаются благотворительностью. Как выяснилось, более половины горожан (61,5%) заявили о том, что занимаются благотворительностью.
Для женщин в большей степени, чем для мужчин характерно участие в благотворительности: женщины составляют более половины (58,2%) благотворителей. Также благотворительностью чаще занимаются люди с высшим образованием.
Наиболее распространенной является помощь вещами, одеждой, игрушками (42,1%). Такой вид благотворительной помощи чаще выбирают женщины (66,3%).
Финансовую благотворительную помощь оказывал примерно каждый третий белорусский горожанин (30,9%). Чаще всего финансовые пожертвования передаются наличными деньгами (лично или через волонтеров), а также через специальные ящики для пожертвований в магазинах и торговых центрах. Виртуальный перевод денег (на банковский счет или электронный кошелек), как правило, выбирает только каждый пятый благотворитель (21,7%), чаще всего – это люди с высшим образованием.
Опыт волонтерства в благотворительности есть примерно у каждого десятого белорусского горожанина (12,7%). Чаще всего такую помощь оказывает молодежь (18-24 лет).
Никогда не занимались благотворительностью 38,5% жителей белорусских городов.
Методология исследования:
Объект – мужчины и женщины 18-64 лет, жители городов РБ.
Размер выборки: 1000 респондентов.
Города опроса: Минск, областные центры, большие, средние и малые города.
Метод сбора информации – face-to-face интервью.
Время опроса – июнь 2017 года.
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МАСМИ изучило, насколько активно жители белорусских городов занимаются благотворительностью. Как выяснилось, более половины горожан (61,5%) заявили о том, что...
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