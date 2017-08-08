Белорусы стали первыми на втором полуфинале танкового биатлона





По результатам второго дня полуфинальной эстафеты белорусские танкисты стали первыми.

В подмосковном Алабино завершился второй заезд экипажей в рамках второго этапа «Танкового биатлона». Наши военнослужащие выступали на танке синего цвета вместе с командами из Армении, Казахстана и Монголии и стали первыми, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ходе заезда нашему экипажу удалось обогнать танкистов из Казахстана более чем на один круг! При этом наша сборная в ходе второго этапа уже традиционно продемонстрировала высокие показатели и в стрельбе – из 24 эстафетных мишеней более 20 были поражены. Это самый высокий показатель в заезде – впрочем, окончательное количество пораженных целей определят после осмотра мишеней.

По итогам второго этапа («Эстафета») только четыре лучшие команды смогут выйти в финал и побороться за кубок «Танкового биатлона».