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Баскетбол: как белорусы обыграли португальцев в отборе на ЧМ-2019
09.08.2017 23:39 — Разное | Sputnik Беларусь
В среду, 9 августа, мужская сборная Беларуси по баскетболу принимала во Дворце спорта гостей из Португалии в рамках пре-квалификации Чемпионата мира-2019. Встреча завершилась со счетом 78:75 в пользу хозяев площадки.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Захлестывают эмоции. Слава богу, мы справились. Это первая домашняя игра и поэтому был такой эмоциональный подъем вначале, затем какой-то спад. Хорошо, что мы смогли реабилитироваться, довели игру до конца и результат положительный", — рассказал журналистам после игры нападающий белорусской сборной Дмитрий Полещук.
Следующий поединок пре-квалификации белорусские баскетболисты также проведут дома — в Falcon Club 16 августа подопечные Александра Крутикова примут сборную Болгарии. Затем команда отправится в Португалию.
Сейчас положение команд в предварительной группе D такое:
В квалификацию мирового первенства выйдут команды, занявшие первое и второе место.
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Белорусские баскетболисты взяли верх на командой Португалии в пре-квалификации Чемпионата мира-2019. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты победного матча.
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