Баскетбол: как белорусы обыграли португальцев в отборе на ЧМ-2019

В среду, 9 августа, мужская сборная Беларуси по баскетболу принимала во Дворце спорта гостей из Португалии в рамках пре-квалификации Чемпионата мира-2019. Встреча завершилась со счетом 78:75 в пользу хозяев площадки.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские баскетболисты обыграли Португалию во Дворце спорта

"Захлестывают эмоции. Слава богу, мы справились. Это первая домашняя игра и поэтому был такой эмоциональный подъем вначале, затем какой-то спад. Хорошо, что мы смогли реабилитироваться, довели игру до конца и результат положительный", — рассказал журналистам после игры нападающий белорусской сборной Дмитрий Полещук.

Следующий поединок пре-квалификации белорусские баскетболисты также проведут дома — в Falcon Club 16 августа подопечные Александра Крутикова примут сборную Болгарии. Затем команда отправится в Португалию.

Сейчас положение команд в предварительной группе D такое:

Болгария — 4 очка (2 игры) Беларусь — 3 (2) Португалия — 2 (2)

В квалификацию мирового первенства выйдут команды, занявшие первое и второе место.