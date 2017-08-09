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В Японии создан самый долговращающийся спиннер в мире
09.08.2017 22:44 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Японская компания высокоточного машиностроения сконструировала спиннер, который способен вращаться дольше всех существующих в мире моделей.
Большинство спиннеров вращаются в течение нескольких минут. Компания NSK создала спиннер с использованием подшипников, разработанных для космических спутников, передают информагентства. Во время испытаний в токийском бюро новая модель спиннера вращалась без перерыва 13,5 минут. Ее назвали Saturn Spinner.
В компании уверены, что это изделие является самым долговращающимся. Ожидается, что рыночная стоимость данной игрушки превысит 157 долларов США.
Игрушка устроена так, что для запуска ее движения достаточно легкого касания пальцем.
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Спиннер – популярная игрушка 2017 года, вращаться она может в пределах нескольких минут.
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