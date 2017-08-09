В Японии создан самый долговращающийся спиннер в мире

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Японская компания высокоточного машиностроения сконструировала спиннер, который способен вращаться дольше всех существующих в мире моделей.

Большинство спиннеров вращаются в течение нескольких минут. Компания NSK создала спиннер с использованием подшипников, разработанных для космических спутников, передают информагентства. Во время испытаний в токийском бюро новая модель спиннера вращалась без перерыва 13,5 минут. Ее назвали Saturn Spinner.

Is this the world's longest spinning fidget spinner? Japanese precision machinery maker NSK says yes, it is https://t.co/eqPg9uPa5u pic.twitter.com/Ihaak9EzSr — CTV News (@CTVNews) August 9, 2017

​В компании уверены, что это изделие является самым долговращающимся. Ожидается, что рыночная стоимость данной игрушки превысит 157 долларов США.

Спиннер имеет одну ось и постоянно сохраняет свое положение. Человек держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю.

Игрушка устроена так, что для запуска ее движения достаточно легкого касания пальцем.