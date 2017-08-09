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Гигантское облако напугало отдыхающих на пляже в Калифорнии
09.08.2017 22:13 — Разное | Sputnik Беларусь
В подписи к видеоролику сказано, что явление было запечатлено 2 августа текущего года на пляже в городе-Санта Круз (американский штат Калифорния).
Стоял очень жаркий и солнечный день. Но вдруг гигантское темное облако накрыло пляж. Из-за сильного ветра у отдыхающих полетели зонтики. Люди старались как можно быстрее покинуть пляж.
К счастью, пугающее явление продлилось недолго. Спустя пару минут об огромном облаке напоминал только беспорядок, который оно вызвало на пляже.
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По-настоящему пугающие кадры удалось снять очевидцам необычного явления – огромное темное облако накрыло пляж. Смотрите на видео, как оно выглядело.
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