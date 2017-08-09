Гигантское облако напугало отдыхающих на пляже в Калифорнии

В подписи к видеоролику сказано, что явление было запечатлено 2 августа текущего года на пляже в городе-Санта Круз (американский штат Калифорния).

Стоял очень жаркий и солнечный день. Но вдруг гигантское темное облако накрыло пляж. Из-за сильного ветра у отдыхающих полетели зонтики. Люди старались как можно быстрее покинуть пляж.

К счастью, пугающее явление продлилось недолго. Спустя пару минут об огромном облаке напоминал только беспорядок, который оно вызвало на пляже.