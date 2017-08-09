МИНСК, 10 авг — Sputnik. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра не исключил, что ракеты, которые КНДР намеревается выпустить по американскому острову Гуам, могут быть сбиты над японской территорией, передает агентство "Киодо".

Министр отметил, что в случае ракетного удара по базам США в Гуаме Япония может воспользоваться правом на коллективную самооборону. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы страны "поддерживают готовность к любым ситуациям".

Комментируя заявление КНДР о том, что ракеты, выпущенные по Гуаму, будут пролетать над тремя японскими префектурами, Онодэра отметил, что задача его ведомства — обеспечение безопасности Японии.

В четверг командование Корейской народной армии предупредило, что баллистические ракеты, которые КНДР планирует запустить в район острова Гуам, пролетят над префектурами Коти, Симанэ и Хиросима. План пуска ракет "Хвасон-12" в августе будет завершен и предоставлен Ким Чен Ыну.