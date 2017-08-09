Мнение врача: пиво помогает при остеохондрозе и обновляет клетки /

В разных странах сегодня насчитывается, в общей сложности, более тысячи различных сортов пива. По статистике, этот пенный напиток занимает третье место по объемам употребления в мире после воды и чая.

Ассоциированный профессор департамента питания и возрастной медицины Тбилисского государственного медицинского университета Бела Курашвили рассказала радио Sputnik Грузия о полезных и вредных свойствах одного из самых популярных и древних напитков в мире.



© Sputnik / Александр Шурмелев Белорусская "молочка": правда и мифы о качестве и сроках годности

"Пиво содержит магний, кальций, медь, цинк, железо. В пиве есть витамины группы B. Литр пива в день — это 40-60% от суточной потребности организма в витамине B и 80% аскорбиновой кислоты", — сказала Курашвили.

По словам специалиста, пиво можно употреблять при диагнозе остеопороз, а также при остеохондрозе. Кроме того, в пиве есть фенольные соединения, которые оказывают как профилактическое, так и лечебное воздействие на организм.

"Благодаря пиву клетки кровеносных сосудов обновляются быстрее. Пиво оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие, помогает мозгу нормально работать благодаря витаминам В1 и В2. Кроме того, пиво избавляет от камней в почках, укрепляет кости", — рассказала Курашвили.

И наконец, в пиве содержится меньшее количество калорий, чем в обезжиренном молоке или апельсиновом соке, отметила собеседница.

Комментарий ассоциированного профессора департамента питания и возрастной медицины Тбилисского государственного медицинского университета Белы Курашвили слушайте на радио Sputnik Беларусь.