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Мнение врача: пиво помогает при остеохондрозе и обновляет клетки
10.08.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
В разных странах сегодня насчитывается, в общей сложности, более тысячи различных сортов пива. По статистике, этот пенный напиток занимает третье место по объемам употребления в мире после воды и чая.
Ассоциированный профессор департамента питания и возрастной медицины Тбилисского государственного медицинского университета Бела Курашвили рассказала
© Sputnik / Александр Шурмелев
"Пиво содержит магний, кальций, медь, цинк, железо. В пиве есть витамины группы B. Литр пива в день — это 40-60% от суточной потребности организма в витамине B и 80% аскорбиновой кислоты", — сказала Курашвили.
По словам специалиста, пиво можно употреблять при диагнозе остеопороз, а также при остеохондрозе. Кроме того, в пиве есть фенольные соединения, которые оказывают как профилактическое, так и лечебное воздействие на организм.
"Благодаря пиву клетки кровеносных сосудов обновляются быстрее. Пиво оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие, помогает мозгу нормально работать благодаря витаминам В1 и В2. Кроме того, пиво избавляет от камней в почках, укрепляет кости", — рассказала Курашвили.
И наконец, в пиве содержится меньшее количество калорий, чем в обезжиренном молоке или апельсиновом соке, отметила собеседница.
Комментарий ассоциированного профессора департамента питания и возрастной медицины Тбилисского государственного медицинского университета Белы Курашвили слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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