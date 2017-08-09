Снова дождались лета: в Беларуси в четверг до +34°С

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Жаркая погода ожидается в Беларуси в четверг 10 августа, местами в юго-западных регионах страны температура воздуха днем поднимется до +34°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Мария Амелина Рябов: сильная жара придет в Беларусь ненадолго

В связи с жарой, которую принесет воздух из Западной Европы, на ближайшие два дня Гидромет объявил в республике оранжевый уровень опасности.

"Максимальная температура воздуха днем составит от +24 до +29°С, по юго-западу до +34°С", – сказали синоптики.

В Гидромете также уточнили, что днем будет переменная облачность и без осадков, только в северо-западных и западных районах Беларуси местами возможны кратковременные дожди с грозами.

В Минске, по словам собеседников Sputnik, днем без дождя, а столбики термометров покажут от +27 до +29°С.

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