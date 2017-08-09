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Снова дождались лета: в Беларуси в четверг до +34°С
10.08.2017 07:47 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг – Sputnik. Жаркая погода ожидается в Беларуси в четверг 10 августа, местами в юго-западных регионах страны температура воздуха днем поднимется до +34°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Мария Амелина
В связи с жарой, которую принесет воздух из Западной Европы, на ближайшие два дня Гидромет объявил в республике оранжевый уровень опасности.
"Максимальная температура воздуха днем составит от +24 до +29°С, по юго-западу до +34°С", – сказали синоптики.
В Гидромете также уточнили, что днем будет переменная облачность и без осадков, только в северо-западных и западных районах Беларуси местами возможны кратковременные дожди с грозами.
В Минске, по словам собеседников Sputnik, днем без дождя, а столбики термометров покажут от +27 до +29°С.
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В Минске, по словам синоптиков, днем будет без дождя, а столбики термометров покажут от +27 до +29°С.
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