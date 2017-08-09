ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снова дождались лета: в Беларуси в четверг до +34°С

10.08.2017 07:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Жаркая погода ожидается в Беларуси в четверг 10 августа, местами в юго-западных регионах страны температура воздуха днем поднимется до +34°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Снова дождались лета: в Беларуси в четверг до +34°С
© Sputnik / Мария Амелина
Рябов: сильная жара придет в Беларусь ненадолго

В связи с жарой, которую принесет воздух из Западной Европы, на ближайшие два дня Гидромет объявил в республике оранжевый уровень опасности.

"Максимальная температура воздуха днем составит от +24 до +29°С, по юго-западу до +34°С", – сказали синоптики.

В Гидромете также уточнили, что днем будет переменная облачность и без осадков, только в северо-западных и западных районах Беларуси местами возможны кратковременные дожди с грозами.

В Минске, по словам собеседников Sputnik, днем без дождя, а столбики термометров покажут от +27 до +29°С.

Рябов: сильная жара придет в Беларусь ненадолго >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске, по словам синоптиков, днем будет без дождя, а столбики термометров покажут от +27 до +29°С.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Шинейд О'Коннор рассказала о борьбе с депрессией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика