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«Малороссии» не будет. Захарченко отказался от ранее предложенного названия
10.08.2017 09:20 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Название "Малоросия" вызывает у общественности отторжение, поэтому в случае создания нового государства-правопреемника Украины оно будет называться иначе.
Об этом рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение", — цитирует Захарченко
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Название "Малоросия" вызывает у общественности отторжение, поэтому в случае создания нового государства-правопреемника Украины оно будет называться иначе.
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