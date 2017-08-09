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«Малороссии» не будет. Захарченко отказался от ранее предложенного названия

10.08.2017 09:20 — Разное | Ежедневник  
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«Малороссии» не будет. Захарченко отказался от ранее предложенного названия

фото: ria.ru

Название "Малоросия" вызывает у общественности отторжение, поэтому в случае создания нового государства-правопреемника Украины оно будет называться иначе.

Об этом рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение", — цитирует Захарченко РИА Новости. При этом, по словам главы ДНР, дискуссия была начата не зря, так как поступило много предложений и комментариев на эту тему.

 
 
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Название "Малоросия" вызывает у общественности отторжение, поэтому в случае создания нового государства-правопреемника Украины оно будет называться иначе.

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