«Малороссии» не будет. Захарченко отказался от ранее предложенного названия



фото: ria.ru

Название "Малоросия" вызывает у общественности отторжение, поэтому в случае создания нового государства-правопреемника Украины оно будет называться иначе.

Об этом рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение", — цитирует Захарченко РИА Новости . При этом, по словам главы ДНР, дискуссия была начата не зря, так как поступило много предложений и комментариев на эту тему.