CША подготовили план нанесения превентивных ударов в КНДР

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Ранее сообщалось, что Пхеньян «тщательно прорабатывает» план военного удара по территории вокруг американского острова Гуам, где расположена база ВВС США и проживают 163 тыс. граждан страны.

Пентагон разработал план по нанесению серии превентивных ударов по военным объектам КНДР, сообщает РБ К со ссылкой на телекомпанию NBC. Согласно нескольким источникам, ключевая роль в атаке отводится нескольким бомбардировщикам B-1B Lancer, которые дислоцированы на базе Андерсен на Гуаме. Согласно плану, авиаудары могут быть нанесены по более чем 20 объектам.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что КНДР следует отказаться от действий, которые приведут к краху режима и уничтожению народа страны.