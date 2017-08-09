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Белорусы выиграли полуфинальный заезд танкового биатлона

10.08.2017 09:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Белорусская команда финишировала первой в ходе полуфинальных заездов танкового биатлона, который прошел накануне на полигоне "Алабино", сообщили Sputnik в министерстве обороны Беларуси.

Белорусы выиграли полуфинальный заезд танкового биатлона
© AP/ Alexander Zemlianichenko
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Белорусские танкисты выступили на танке синего цвета и уверенно обошли соперников из Армении, Казахстана и Монголии. При этом, как отметили в Минобороны, экипаж из Казахстана, финишировавший вторым, уступил белорусам больше круга.

Наша сборная традиционно показала высокие результаты при стрельбе, поразив почти все мишени, что стало самым высоким показателем в ходе этапа.

Позже определятся команды, которые выйдут в финал танковых соревнований. Всего их будет четыре, и им предстоит борьба за кубок танкового биатлона.

Танковый биатлон проходит в рамках Международных армейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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