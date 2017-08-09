



Россия уйдет из Донбасса в 2018 году, рассчитал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, «последний бой за Украину» состоится в ноябре 2017 года.

Юрий Грымчак отметил, что, по его расчетам, причиной «ухода» может стать «что-то похожее на санкции». «Я говорил и сегодня готов это подтвердить, что... в 2018 году Россия уйдет, причем при своих расчетах что-то похожее на санкции, которые были подписаны и вступили в силу, тоже учитывалось», — сказал он.

При этом он заметил, что «пребывание РФ» продлилось из-за введенной в начале 2017 года «блокады оккупированных территорий». Он предсказал «последний бой за Украину» в ноябре, когда Россия «попытается активизировать все, что у нее есть, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине».

Ранее сообщалось, что Генштаб Украины заявил о сосредоточении Россией близ своих границ «трех ударных дивизий». Начальник украинского Генштаба, Виктор Мужейко сделал такой вывод на основании сведений об организационно-штатной структуре и вооружении размещенных войск.

Президент Украины Петр Порошенко 24 июля в телефонном разговоре с президентами России, Франции, и канцлером Германии заявил, что «последние дни июля стали одними из самых кровавых в 2017 году» на востоке страны. Он потребовал от Москвы «немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории», под которыми подразумеваются территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Также он обвинил Россию в том, что она препятствует освобождению заложников, «в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко», пишет РБК .