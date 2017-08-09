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Как выглядит самый долговращающийся спиннер в мире
10.08.2017 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Спиннер — модная игрушка этого года. Японские промышленники компании NSK Micro Precision, производителя шарикоподшипников, сумели собрать спиннер, который вращается намного дольше обычного — 13,5 минут.
Спиннер имеет одну ось и запускается легким касанием пальца. Он будет стоить около 157 долларов США.
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит спиннер, который собрали в Японии.
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