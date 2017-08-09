ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядит самый долговращающийся спиннер в мире

10.08.2017 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Спиннер — модная игрушка этого года. Японские промышленники компании NSK Micro Precision, производителя шарикоподшипников, сумели собрать спиннер, который вращается намного дольше обычного — 13,5 минут.

Спиннер имеет одну ось и запускается легким касанием пальца. Он будет стоить около 157 долларов США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит спиннер, который собрали в Японии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Женская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла в полуфинал на ЧЕ в дивизионе II
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика