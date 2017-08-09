На первых секундах матча футболисты "Пайде", разведя мяч с центра поля, сделали несколько пасов между собой и направили мяч в собственные ворота. Результативный удар нанес Мартин Казе.

Футболисты "Левадии" при этом даже не успели коснуться мяча. Зато смогли записать на свой счет первое очко.

Встреча закончилась со счет 3:1 в пользу Левадии. При этом стоит отметить, что предыдущая встреча этих команд завершилась со счетом счет 8:0 в пользу все той же "Левадии".