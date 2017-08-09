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Видеофакт: эстонская "Левадия" забила гол, даже не касаясь мяча
10.08.2017 10:52 — Разное | Sputnik Беларусь
На первых секундах матча футболисты "Пайде", разведя мяч с центра поля, сделали несколько пасов между собой и направили мяч в собственные ворота. Результативный удар нанес Мартин Казе.
Футболисты "Левадии" при этом даже не успели коснуться мяча. Зато смогли записать на свой счет первое очко.
Встреча закончилась со счет 3:1 в пользу Левадии. При этом стоит отметить, что предыдущая встреча этих команд завершилась со счетом счет 8:0 в пользу все той же "Левадии".
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Уникальный гол наблюдали во вторник зрители матча 1/16 финала Кубка Эстонии по футболу между таллиннскими командами "Левадия" и "Пайде". Смотрите на видео фрагмент...
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