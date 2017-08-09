|
Zara открывается в Dana Mall - журналистам уже показали коллекции
10.08.2017 11:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. С десяти утра у магазинов в ТЦ Dana Mall начали выстраиваться очереди клиентов. Здесь открываются сегодня четыре новых магазина — месте с Zara в Минск пришли Stradivarius и Bershka.
Все три бренда принадлежат корпорации Inditex, которая объединяет более 6750 магазинов в 88 странах под брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Zara Home, Stradivarius и Uterque.
© Sputnik
Zara women предлагает главные тренды сезона и видит своей аудиторией смелую покупательницу
Коллекция будет обновляться два раза в неделю. Над их разработкой работает больше трехсот дизайнеров. В этом сезоне сделали упор на пижамный стиль и платья в стиле кимоно и цветочный принт.
Для женщин Zara предлагает три коллекции — Basic, Women, Trf.
Zara women предлагает главные тренды сезона и видит своей аудиторией смелую покупательницу. Отдел basic предлагает вещи базового гардероба.
© Sputnik / Елена Васильева
Zara Trf создан для тех, кому zara basic и zara women кажутся слишком чопорными
Отдел Zara Trf создан для тех, кому zara basic и zara women кажутся слишком чопорными. Здесь можно найти множество вариаций денима, тренд сезона — джинсовый костюм с вышивкой или бахромой.
Дизайнеры особое внимание уделили легинсам, которые в этом сезоне полноценный элемент гардероба. Можно найти и нетривиальные модели обуви.
© Sputnik
Тренд сезона - летняя меховая обувь
В этом сезоне смогут найти себе одежду по вкусу и поклонники ретро, в этом стиле выполнена отдельная коллекция.
В отделе Zara kids можно найти одежду для мальчиков и девочек до 14 лет и для новорожденных от 0 до 12 месяцев. Для производства стараются использовать натуральные ткани. В магазине рассказали, что из-за популярности моделей оверсайз, некоторые хрупкие девушки также находят себе вещи в детском отделе. Многие модели почти дублируют взрослую коллекцию, для детей также можно найти популярные модели с вышивкой и мехом. Среди детей в этом сезоне популярны космические мотивы и мультяшные принты.
Одновременно с магазином одежды Zara открылся магазин Zara Home, где можно приобрести товары для дома.
© Sputnik / Елена Васильева
В этом сезоне сделали упор на пижамный стиль и платья в стиле кимоно и цветочный принт
Для покупателей магазин откроется в 13:00. Онлайн продаж пока не будет, но планы у компании большие.
В магазине Sputnik рассказали, что в Минске коллекция Zara не будет отличаться от стран соседей. Вещи, которые висят в магазинах Европы, можно найти теперь и в Беларуси. Это заявление успокоило скептиков, которые предполагали, что до Минска доедут только устаревшие коллекции Zara.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока у кассы Zara очереди, можно рассмотреть ассортимент Stradivarius, Pull and Bear и Bershka – эти бренды также пришли в Беларусь сегодня.
|
Архив (Разное)
Комментарии