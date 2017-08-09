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Рев прямотоков и ночные гонщики: ГАИ и байкеры о поведении на дорогах

10.08.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Шум от "железных коней", рассекающих по дорогам не только столицы, но и менее крупных городов, давно стал головной болью для жителей домов, чьи окна выходят на крупные магистрали. В ГАИ постоянно поступают жалобы жителей, которые предпочитают "движению большого города" здоровый сон по ночам.

Представители общественности, сотрудники ГАИ и члены байкерского сообщества собрались в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь, чтобы обсудить наболевший вопрос.

 
 
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Наступившие наконец жаркие деньки заставляют жителей городов настежь распахивать окна, но вместе с долгожданной прохладой в их квартиры врывается рев моторов –...

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