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Рев прямотоков и ночные гонщики: ГАИ и байкеры о поведении на дорогах
10.08.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Шум от "железных коней", рассекающих по дорогам не только столицы, но и менее крупных городов, давно стал головной болью для жителей домов, чьи окна выходят на крупные магистрали. В ГАИ постоянно поступают жалобы жителей, которые предпочитают "движению большого города" здоровый сон по ночам.
Представители общественности, сотрудники ГАИ и члены байкерского сообщества собрались в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь, чтобы обсудить наболевший вопрос.
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