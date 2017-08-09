Рев прямотоков и ночные гонщики: ГАИ и байкеры о поведении на дорогах

Шум от "железных коней", рассекающих по дорогам не только столицы, но и менее крупных городов, давно стал головной болью для жителей домов, чьи окна выходят на крупные магистрали. В ГАИ постоянно поступают жалобы жителей, которые предпочитают "движению большого города" здоровый сон по ночам.

Представители общественности, сотрудники ГАИ и члены байкерского сообщества собрались в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь, чтобы обсудить наболевший вопрос.