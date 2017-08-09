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Американский Forbes опубликовал рейтинг самых высокотехнологичных компаний мира
10.08.2017 11:12 — Разное | Ежедневник
фото: Cloud4good.com
Tesla после двухлетнего лидерства уступила первое место. Инвесторы ждут прорыва от азиатских компаний, специализирующихся на биотехе, ретейле и даже красках.
Американский
В первой десятке произошли заметные изменения: после двух лет лидерства компания-производитель Tesla (№2) Илона Маска сдалась, уступив место Salesforce (№1). Технологичность компаний не обязательно коррелирует с финансовыми показателями их руководителей: состояние гендиректора Salesforce — Марка Бениоффа — оценивается «всего» в 3,2 млрд долларов (занимает №441 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes) на фоне 13,9 млрд долларов у основателя Tesla (№80 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes).
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Tesla после двухлетнего лидерства уступила первое место. Инвесторы ждут прорыва от азиатских компаний, специализирующихся на биотехе, ретейле и даже красках.
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