ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский Forbes опубликовал рейтинг самых высокотехнологичных компаний мира

10.08.2017 11:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Американский Forbes опубликовал рейтинг самых высокотехнологичных компаний мира

фото: Cloud4good.com

Tesla после двухлетнего лидерства уступила первое место. Инвесторы ждут прорыва от азиатских компаний, специализирующихся на биотехе, ретейле и даже красках.

Американский Forbes опубликовал седьмой ежегодный рейтинг сотни самых инновационных компаний мира. В него вошли две российские компании — «Магнит» Сергея Галицкого F 18 и «Норникель» Владимир Потанина F 8, занявшие 53-е и 63-е места соответственно. 

В первой десятке произошли заметные изменения: после двух лет лидерства компания-производитель Tesla (№2) Илона Маска сдалась, уступив место Salesforce (№1). Технологичность компаний не обязательно коррелирует с финансовыми показателями их руководителей: состояние гендиректора Salesforce — Марка Бениоффа — оценивается «всего» в 3,2 млрд долларов (занимает №441 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes) на фоне 13,9 млрд долларов у основателя Tesla (№80 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Tesla после двухлетнего лидерства уступила первое место. Инвесторы ждут прорыва от азиатских компаний, специализирующихся на биотехе, ретейле и даже красках.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как растет озоновая дыра над Антарктидой размером больше России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика