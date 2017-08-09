Надувного цыпленка за $1500 с прической Трампа поставили у Белого дома

Надувная птица по прозвищу "Цыпленок Дон" с прической как у президента США Дональда Трампа появилась на лужайке неподалеку от Белого дома. Разместил гигантскую игрушку режиссер-документалист Таран Сингх Бра вместе с другими демонстрантами. Акция стала финалом месячной попытки получить разрешение на протест.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Как изменилась жизнь простых американцев с приходом Трампа

Чтобы приобрести и установить надувного цыпленка, режиссер Таран Сингх Бра создал страницу в интернете, где собрал необходимые 1500 долларов на акцию. Ранее надувная птица была использована демонстрантами в Чикаго, которые выступали за обнародование налоговой декларации Трампа.

"Мы здесь, чтобы критиковать президента как слабого и неэффективного лидера. Он боится опубликовать свои налоговые декларации", — рассказал организатор акции Таран Сингх Бра.

Место для надувной курицы выбрано идеально: это не только намек на критику президента, но и хорошая возможность быть замеченным, поскольку на Белый дом направлено множество камер с ряда улиц. Местные жители и туристы устроили многочисленные фотосессии рядом с надувным цыпленком и выложили кадры в сеть.