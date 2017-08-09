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Надувного цыпленка за $1500 с прической Трампа поставили у Белого дома

10.08.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Надувная птица по прозвищу "Цыпленок Дон" с прической как у президента США Дональда Трампа появилась на лужайке неподалеку от Белого дома. Разместил гигантскую игрушку режиссер-документалист Таран Сингх Бра вместе с другими демонстрантами. Акция стала финалом месячной попытки получить разрешение на протест.

Надувного цыпленка за 00 с прической Трампа поставили у Белого дома
© Sputnik/ Сергей Пушкин
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Чтобы приобрести и установить надувного цыпленка, режиссер Таран Сингх Бра создал страницу в интернете, где собрал необходимые 1500 долларов на акцию. Ранее надувная птица была использована демонстрантами в Чикаго, которые выступали за обнародование налоговой декларации Трампа.

"Мы здесь, чтобы критиковать президента как слабого и неэффективного лидера. Он боится опубликовать свои налоговые декларации", — рассказал организатор акции Таран Сингх Бра.

Место для надувной курицы выбрано идеально: это не только намек на критику президента, но и хорошая возможность быть замеченным, поскольку на Белый дом направлено множество камер с ряда улиц. Местные жители и туристы устроили многочисленные фотосессии рядом с надувным цыпленком и выложили кадры в сеть.

 
 
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Девятиметровая надувная фигура цыпленка появилась поблизости Белого дома в Вашингтоне. Смотрите на видео, как туристы и местные жители фотографируются с птицей.

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