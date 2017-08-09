Нацбанк прогнозирует инфляцию не выше 7 процентов по итогам года

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Показатель мог быть и меньше, констатирует эксперт регулятора, если бы не высокие инфляционные ожидания и восстановление потребительского спроса, поддерживаемое увеличением доходов населения и ростом потребительского кредитования.

Национальный банк Беларуси ожидает годовую инфляцию в пределах 7%. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина об итогах реализации денежно-кредитной политики в первом полугодии, опубликованном в журнале "Банкаўскi веснiк", сообщает БЕЛТА. "С учетом позитивной динамики роста цен на основную массу товаров и услуг ожидается, что по итогам этого года прирост потребительских цен не превысит 7%", - говорится в докладе.

Дмитрий Мурин отмечает, что по результатам шести месяцев текущего года закрепились наметившиеся в I квартале позитивные изменения в экономике и денежно-кредитной сфере. В первую очередь речь идет о дальнейшем замедлении инфляционных процессов наряду с постепенным восстановлением деловой активности в стране.

К концу II квартала прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 6,5%. "Это чуть выше, чем в марте 2017 года, когда инфляция составляла 6,4%. В то же время это небольшое увеличение связано с воздействием неблагоприятных погодных условий, которые привели к ускорению роста цен на плодоовощную продукцию. Только за май-июнь их прирост в годовом выражении вырос с 0,7% до 17,2%. Между тем базовая инфляция в II квартале продолжила замедляться, достигнув в июне уровня 5,3%.

В целом динамика потребительских цен продолжает становиться все более однородной. Происходит поступательное смещение распределения приростов цен и тарифов в сторону увеличения доли позиций, цены на которые в годовом выражении не изменились либо снизились", - говорится в докладе.

В то же время основным фактором, сдерживающим дальнейшее замедление инфляционных процессов, остаются сохраняющиеся на достаточно высоком уровне инфляционные ожидания. Кроме того, усилению инфляционного давления способствует восстановление потребительского спроса, поддерживаемого увеличением доходов населения и ростом потребительского кредитования. Инфляционные риски несет в себе и более быстрый рост активной рублевой денежной массы по сравнению со срочными рублевыми депозитами. Все это предопределяет необходимость продолжения совместной работы Национального банка и правительства по дальнейшему замедлению инфляции и закреплению ее к 2021 году на уровне не более 5% , говорится в докладе.