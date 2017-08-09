Евразийский банк развития дал прогноз по экономическому росту и инфляции в Беларуси

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Банк представил очередной макрообзор, в котором отметил ускорение экономической активности в странах ЕАБР в первом полугодии 2017 г. Беларусь, однако, имеет самые скромные перспективы роста ВВП по сравнению с Казахстаном, Арменией и Россией.

Прирост ВВП в России увеличен на 0,3 п.п. до 1,4%, что в свою очередь нашло отражение в дополнительном приросте ВВП Беларуси по итогам 2017 г. на 0,1 п.п. до 1,4%, отмечается в доклаже. Более значительные изменения произошли в Казахстане и Армении. Отложенный эффект стимулирующей фискальной и денежно-кредитной политики 2016 г. на фоне быстрого восстановления денежных переводов нашел отражение в динамике потребительского спроса Армении в первом полугодии 2017 г. На этом фоне прогноз прироста ВВП Армении был увеличен с 2,9% до 5,2%.

Что касается инфляции в Беларуси, то на фоне активного замедления инфляционных процессов в первом полугодии 2017 г. прогноз по инфляции на конец текущего года был несколько пересмотрен– с 8,6% до 8,0%, говорится в обзоре. Напомним, что согласно официальному прогнозу экспертов Нацбанка инфляция по итогам года не превысит 7%.

Некоторому ускорению инфляционных процессов с текущего уровня в 6,5% во втором полугодии 2017 г. будут способствовать восстановление потребительского спроса, повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и постепенное ослабление номинального обменного курса. При этом стоит отметить, что дополнительное давление на инфляцию может оказать ухудшение урожая из-за погодных условий этого года и рост цен на продовольствие. Дальнейшее проведение сбалансированной денежно-кредитной политики будет способствовать сохранению инфляции в рамках целевых ориентиров на всем прогнозном периоде, прогнозирет ЕАБР. Уровень инфляции в 2018–2019 гг., согласно нашим прогнозам, составит 6,8% и 5,9% соответственно.

Улучшение прогноза по динамике экономического роста на 2017 г. с 1,3% до 1,4% связано с улучшением ожиданий относительно роста экономики основного торгового партера – России. Как отмечалось в прошлом обзоре, восстановление объемов поставок сырой нефти на фоне низкой базы второго полугодия 2016 г. будет способствовать ускорению роста как промышленности, так и энергетического экспорта. Проводимая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку восстановлению потребительского спроса. При этом ожидается сохранение слабой инвестиционной активности предприятий до конца текущего года. Под влиянием данных факторов по итогам 2017 г. ожидается прирост ВВП на 1,4%. В среднесрочной перспективе восстановление роста будет сдерживаться существующими структурными ограничениями в экономике, прирост ВВП в 2018–2019 гг. составит 1,2%.