Гидромет: тропическая жара и грозы надвигаются на Беларусь

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Синоптики сделали предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, в Беларуси в пятницу ожидается до 35 градусов тепла, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса тропического происхождения. Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по северной половине республики кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра.

"В дневные часы 11-12 августа (пятница-суббота) на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°С, местами по Брестской области воздух прогреется до +35°С", — сказал Рябов.

По его словам, это соответствует оранжевому уровню опасности.

Рябов отметил, что 11 августа ночью и утром во многих районах, днем по северной половине республики ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-22 м/с.

В Минске в пятницу ночью и утром ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах по городу сильные ливни, днем будет без существенных осадков, температура ночью +18..+20°С, днем +30..+32°С, сказал синоптик.

12 августа, в субботу, погоду обусловят очень теплые воздушные массы тропического происхождения. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики кратковременные дожди, грозы, отметил Рябов.



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По его словам, температура ночью будет +16..+21°С, днем +28..+34°С, по Брестской области местами до 35°С тепла.

В Минске в субботу будет без существенных осадков, температура ночью +17..+19°С, днем +31..+33°С, сообщили собеседник агентства.

"В воскресенье 13 августа жара начнет постепенно отступать на восток, погоду будет определять в основном атмосферный фронт, медленно смещающийся с Западной Европы", — отметил Рябов. По его словам, ночью местами, днем в северо-западных и центральных районах республики кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет +16..+22°С, днем +26..+33°С, по западу +19..+25°С.

В Минске ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, температура ночью +19..+21°С, днем около 26 градусов тепла, сказал синоптик.