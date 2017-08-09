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Карягин о раскрепощении бизнеса: пришлось пересмотреть 2000 актов

10.08.2017 13:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Какова судьба пакета документов по совершенствованию предпринимательской деятельности и улучшению условий ведения бизнеса в нашей стране? Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства, профессор Владимир Карягин прокомментировал радио Sputnik Беларусь итоги экономического совещания у президента и ход реализации программы по оживлению бизнес-климата в Беларуси.
Карягин о раскрепощении бизнеса: пришлось пересмотреть 2000 актов
© Pexels
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"Создание рабочей группы с участием представителей министерств и ведомств, силовых структур, представителей администрации президента и владельцев бизнеса общество вначале встретило скептически. Дескать сколько уже было разных рабочих групп, а эффекта не получалось, но глава Администрации президента Наталья Кочанова рьяно взялась за дело, сумев привлечь своих заместителей и даже Управление делами президента к этому процессу. Пришлось пересмотреть нормы двух тысяч нормативных актов, а это колоссальная работа", — отмечает Карягин. 

Собеседник Sputnik рассказал, как приходится вступать в серьезные дискуссиями с представителями министерств и ведомств из-за избыточности административных процедур и ряда других сложных вопросов.

О путях создания новых условий для ведения бизнеса в Беларуси вы услышите в большом интервью с  профессором Владимиром Карягиным на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин рассказал о ходе реализации новых инициатив в...

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