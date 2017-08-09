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Очевидцы засняли "гейзер" кипятка, бивший в окна дома в Малиновке
10.08.2017 13:10 — Разное | Sputnik Беларусь
ЧП случилось во дворе дома №131 по улице Есенина в микрорайоне Малиновка. Десятиметровая струя кипятка около получаса била в окна жильцов дома. Вылетевшие под напором воды куски асфальта разбили одно окно, несколько стеклопакетов треснули. Всего пострадало шесть квартир.
Водная феерия в Гомеле: из-за порыва столб воды поднялся выше 9-этажки
На записи видно, как из дыры диаметром приблизительно 1,5 метра выбивается мощная струя воды и бьет в окна на уровне третьего и четвертого этажей. Вокруг выбоины разбросаны куски асфальта, некоторые — довольно крупного размера. Посмотреть на "фонтан" собралось с десяток очевидцев.
На месте ЧП работали коммунальщики, территория возле прорыва была огорожена забором. Минские тепловые сети обещают компенсировать ущерб жильцам, а виновные будут наказаны.
Неделю назад схожий инцидент произошел в Гомеле. Там столб воды поднялся выше находящегося рядом 9-этажного дома.
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Из-за прорыва трубы в столичном микрорайоне Малиновка огромная струя воды ударила в жилой дом и выбила окно. Смотрите на видео десятиметровый фонтан кипятка.
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