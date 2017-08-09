ЧП случилось во дворе дома №131 по улице Есенина в микрорайоне Малиновка. Десятиметровая струя кипятка около получаса била в окна жильцов дома. Вылетевшие под напором воды куски асфальта разбили одно окно, несколько стеклопакетов треснули. Всего пострадало шесть квартир.

На записи видно, как из дыры диаметром приблизительно 1,5 метра выбивается мощная струя воды и бьет в окна на уровне третьего и четвертого этажей. Вокруг выбоины разбросаны куски асфальта, некоторые — довольно крупного размера. Посмотреть на "фонтан" собралось с десяток очевидцев.

На месте ЧП работали коммунальщики, территория возле прорыва была огорожена забором. Минские тепловые сети обещают компенсировать ущерб жильцам, а виновные будут наказаны.

Неделю назад схожий инцидент произошел в Гомеле. Там столб воды поднялся выше находящегося рядом 9-этажного дома.