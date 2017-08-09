Безотзывные банковские вклады наращивают долю в структуре депозитов

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Так, если в декабре 2016 года удельный вес таких вкладов в общем объеме депозитов населения в белорусских рублях составлял 32,9%, то в июне 2017 года - 38,2%.

В Беларуси растет доля безотзывных вкладов. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина об итогах реализации денежно-кредитной политики в первом полугодии, опубликованном в журнале "Банкаўскi веснiк", сообщает БЕЛТА .

В структуре депозитов физических лиц в национальной валюте в первом полугодии продолжился постепенный рост доли безотзывных вкладов. Так, если в декабре 2016 года удельный вес таких вкладов в общем объеме депозитов населения в белорусских рублях составлял 32,9%, то в июне 2017 года - 38,2%.

Доля долгосрочных безотзывных вкладов в общем объеме депозитов физических лиц в декабре прошлого года составила 23%, в июне - 23,5%.

Данные позитивные изменения в структуре депозитов в полной мере определяются различием между уровнем процентной ставки, предлагаемой банками по соответствующим вкладам.

В июне средняя ставка по вновь привлеченным на безотзывной основе краткосрочным вкладам в национальной валюте составила 8,4% годовых, долгосрочным - 11,3% годовых. По новым отзывным рублевым вкладам доходность ниже - 4,7% годовых, в том числе по долгосрочным - 6,7% годовых.

Политика формирования на более высоком уровне процентных ставок по безотзывным, прежде всего долгосрочным, депозитам будет продолжена и далее, так как формирование устойчивой ресурсной базы банков является основой для расширения инвестиционных возможностей в стране, говорится в докладе.

Активность населения на рынке срочных депозитов в первом полугодии 2017 года в целом оставалась невысокой. Срочные рублевые депозиты населения в первом полугодии увеличились на 9,5%. Срочные валютные депозиты населения в отчетном периоде сократились на 2,8% (на 194 млн долларов). Снижение объема депозитов в иностранной валюте, наблюдавшееся в феврале-июне, связано в основном с сокращением реальных располагаемых денежных доходов населения и продажей валюты для поддержания текущего потребления.